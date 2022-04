Tundmatu vene keelt kõnelev mees kinkis võhivõõrale paagitäie kütust

«Minuga juhtus täna midagi väga erilist,» on postituse autori esimesed sõnad.

«Lõpuks pani ta püstoli minu auto paaki ja hakkas kütust mulle panema. Mul oli suur paanika, et mis siis nüüd, ja mees maksis ise ära ka kõik juba,» oli postituse autor veidi segaduses.

Lõpuks taipas ta helistada tuttavale, kes vene keelest aru saab, et ta aitaks veidrat olukorda lahendada. «Tuli välja, et sel härral täna sünnipäev ja tema tahtis teha kellelegi kingi ning nii ta tankiski mu auto paagi täis,» selgitab kirjutaja, kelle pere on kingist siiani üllatunud.