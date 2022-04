Briti Rahvusgalerii nimetas Degas’ maali «Vene tantsijad» ümber «Ukraina tantsijateks»

Pärast ukrainlaste vastavasisulisi üleskutseid sotsiaalmeedias teatas galerii, et on muutnud prantsuse impressionisti 19. sajandi lõpus loodud teose nimetust. Teost ennast hetkel väljapanekul ei ole. Tegemist on tantsijate truppi kujutava pastellmaaliga, mille kunstnik maalis umbes 1899. aastal oma hilistes eluaastates Pariisis, kus teda vaimustas seal nähtud Ukraina tantsijate esinemine.

Londonis elav ukrainlanna Tanya Kolotusha kirjutab oma Instagrami postituses, et pärast sõja algust meenus talle see maal.

Kolotusha kirjutab: «Sellest ajast peale, kui Venemaa alustas täiemahulist sõda Ukrainas (24.02.2022), olen mõelnud sellele konkreetsele maalile. Asi on selles, et need tantsijad pole venelased ega ole kunagi venelased olnud. Suur prantsuse impressionist on kujutanud oma pildil Ukraina tantsijaid.»