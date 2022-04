Tanja avaldas visiooni oma unistuste tööst ja see polegi seotud laulmisega

Laulja, saatejuht ja näitleja Tanja Mihhailova-Saar rääkis, et suhtleb oma fännidega tihti ja ta naudib seda tegevust täiel rinnal. «Minult palutakse tihti, et läheksin ühisele fotole. Ühistranspordis juhtub seda küll suhteliselt vähe - sest ma ei viibi seal väga. Kuid näiteks poes, õues...kui tahetakse pilti teha, siis mul pole mitte kunagi probleemi selle ideega kaasa minna,» muigas lauljatar.

«Tore on ka see, et mulle kirjutatakse päris palju. Sotsiaalmeedias ma neid tekste edasi saata ei taha. Tundub, et sellel on kuidagi turunduslik mõte taga. Mulle aga väga meeldib, kui inimesed saadavad mulle tagasisidet. Kusjuures, alati kirjutan neile ka vastu. Pidudel on fännid veidi julgemas tujus...siis tullakse ka rääkima,» kommenteeris Mihhailova-Saar.

Lauljatar teeb täna kaasa hoogsas gospelmuusikalis, mis kannab pealkirja «Nunnad hoos». «Kuidas ma truppi sisse sain? Läksin ikka katsetele, nagu teisedki! Enne seda polnud Vanemuise lavale ligi neli aastat jõudnud - hakkasin juba puudust tundma teatri lavast, lõhnast ja lavatagusest elust. Kui aus olla, siis käisin ka teiste muusikalide katsetel...kuid sinna mind ei võetud. Aga see kõik on okei, igal lavastajal on oma visioon ja järelikult ma lihtsalt ei sobinud nendesse rollidesse,» märkis ta.

«Deloris van Cartieri rolli ma aga õnneks sobisin ja mul on selle üle mõistagi äärmiselt hea meel. Olin ju pikka aega teatri elust eemal olnud ja lavale oli nii hea tagasi minna! Tunnen, et selle tükiga on kõik kuidagi nii õnnestunud. Olen oma elus väga palju muusikale teinud, kuid «Nunnad hoos» on eriti rõõmsameelne, positiivne ning energiline tükk. Samas, tõehetked on seal väga sügavad,» avaldas ta.

Mihhailova-Saar märkis, et tunneb end publiku ees väga mugavalt. Lisaks lavalaudadele ja telestuudiotele, on ta oma esinemisoskust ning saatejuhi rolli näidanud ka raadio otse-eetris. «Rääkides raadiotööst, mul on nii hea meel, et mulle anti võimalust sellist tööd proovida. Läksin aasta tagasi SkyPlus'i Eesti Laulu eriprojekti raames ja esialgu vaid üheks kuuks. Juhtus aga nii, et mulle meeldis ja neile meeldis. Nii rääkisimegi kokku, et jään hoopis aastaks. See andis mulle väga palju juurde, minu sees toimus areng,» tõdes ta.

«Kõige enam tunnen end siiski lauljana. See on töö, mis on vaieldamatult minu jaoks esimesel kohal. Saated, filmid, seriaalid, raadiotöö - need kõik on olnud minu jaoks ülilahedad kogemused. Kuid kui ma nendest midagi ei pea tegema, siis ma väga ei kurvasta. Kui ma ei saa minna lavale, siis kurvastan kindlasti,» märkis ta.