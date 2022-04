Põgenikekeskuse ees on parkimistrahvidega tekkinud kummaline olukord

Trahvi peale esitatud vaie lükati tagasi. «Palusin neil vaide uuesti üle vaadata, kuna minu teada on seal kokkulepe. Jah, mul ei olnud kella, aga ma ei tulnud selle pealegi.» Trahv jäi siiski tühistamata. Ühisteenused selgitasid oma kirjas, et tegu on tsooniga, kus on võimalik parkida parkimiskellaga tasuta üks tund.

Pealinlane tõdes, et tema on aus inimene ja maksis trahvi ära. Küll aga ei pea ta seda kuidagi inimlikuks.

Pöördusime kommentaari saamiseks ka Ühisteenuste poole.

Vastab Ühisteenuste müügispetsialist Natalja Ignatko:

«Alustuseks tooks välja, et Soo tn 1 parkla on erakinnistu ja parkimise korra kehtestab kinnistul maaomanik. Antud juhul AS Ühisteenused osutab kinnistu omanikule parkimise korraldamise teenust vastavalt sõlmitud lepingule.

Konkreetse teemaga seoses on 09.03.2022 Soo tn 1 kinnistu omanike poole pöördunud parkimisvõimaluste leidmiseks Tallinna abilinnapea ja 10.03.2022 saadeti Tallinna abilinnapeale ka ettepanek, millega võimaldatakse 4 sõiduki tasuta parkimine parklas, et pagulaskeskuse tööd toetada. Tagasisidet sellele ettepanekule ei ole tulnud ja ka pakutud lahendust täna kasutatud ei ole. Rohkem kokkuleppeid Soo tn 1 parkimise osas sõlmitud pole.

Oluline on veel välja tuua, et Soo tn 1 parklas on kõigile 1 tund parkimist parkimiskellaga tasuta ja transpordiga seotud tegevused võiks selle aja sisse mahtuda.

Kahjuks on tekkinud kummaline olukord, kus pakutud lahendust ei ole kasutusele võetud ja Niine 2 parkimisprobleemi lahendamisel on hakanud levima info, et leppetrahvid on võimalik tühistada ja et parkimine on seal tasuta. Kindlasti ei ole mõistlik lahendus tagantjärgi leppetrahvide tühistamine, kui saaksime neid ennetada ning tööaega ja keskkonda säästa, see aga eeldab osapoolte vahelist suhtlust ja koostööd, mitte ühe osapoole sundolukorda panekut.

Täna siis on parkimisoperaator jäetud positsiooni, kus pakutud lahendust ei kasutata ning tuleb selgitada sotsiaalmeedias tekkinud olukorda. Samuti tundub kummaline, et olukorras, kus sõjapõgenike abistamine on organiseeritud ja koordineeritud, ei ole arvestatud parkimisvõimalusi vabatahtlikele. Kuigi selleks oleks võimalusi ka kõrval olevas Suurtüki 12 parklas, mis kuulub Tallinna linnale ja rahuldaks parkimisvajadused neile vabatahtlikele, kes soovivad parkida enam kui 1 tund, selles osas saaks Tallinna Transpordiametiga suhelda nii Munitsipaalpolitsei kui ka MTÜ Eesti Pagulasabi, kuna linna avalikule tasulisele parkimisalale saab soodustusi anda ainult Tallinna linn ise.

Vabatahtlike tegevus Ukraina sõjapõgenike abistamisel on igati üllas ja kiiduväärt tegevus ja AS Ühisteenused toetab igati seda tegevust. Alates 04.03.2022 võimaldab AS Ühisteenused Ukraina numbrimärkidega sõidukitel tasuta parkimist kõigis AS Ühisteenused poolt opereeritavates tasulistes eraparklates. Lisaks oleme võimaldanud oma parklates erinevaid Ukraina toetamisega seotud ettevõtmisi alates kiirabiautode kogumisest, kuni põgenikke transportivate busside parkimiseni. Oleme alati nõu ja jõuga püüdnud abiks olla ja selge ning korrektse suhtlusega oleme ka lahendused leidnud.»