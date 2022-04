Lõpuks ometi! USA shoegaze-bänd Nothing annab Tallinnas vinge kontserdi

Nothing pidi Eestisse tulema tegelikult juba 2020. aastal, kuid pandeemia ajas need plaanid segamini. «Nüüd lõpuks jõuavad nad Eestisse! Ärajäänud Venemaa tuuri pärast oleks Nothing pidanud mõned päevad ekslema Baltikumi lähistel, ent õnn naeratas meie mõlema õuele ja saame nad eestlasliku külalislahkusega vastu võtta juba sel reedel,» kommenteerib Elu24-le kontserdi korraldaja Roman Demchenko.