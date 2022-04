IT-eksperdid põgenevad Venemaalt, Putin üritab neid kinni hoida

Kahendsüsteem ehk binaarsüsteem, mille alus on 2. Kahendsüsteemi põhiliseks kasutusalaks on arvutid

Venemaa sissetungile Ukrainasse on järgnenud IT- ehk infotehnoloogiatöötajate massiline väljaränne Venemaalt, mis ei näita vaibumise märke. Hinnanguliselt on Venemaalt lahkunud 70 000 IT-töötajat.