Eksootilisest Brasiiliast pärit suurpere naudib Eesti jahedat kliimat ning peab Tartut ideaalseks elukohaks

Perekond Costa on Tartus elanud juba peaaegu seitse aastat. Esimestel aastatel elati Annelinnas korteris, nüüd üürib pere juba mitu aastat Annelinnas maja, kuid ka see elamine on kitsaks jäänud. «Lapsed kasvavad ja suuremad ei mahu enam narivooditesse,» ütleb Graziane (46), kes on emaks üheksale lapsele. Üheks pereema suureks unistuseks ongi leida suurem maja, mis asuks samas piirkonnas, et kool oleks lähedal. Pere lapsed õpivad Tartu Hansa koolis. Kui ema neile koolipäeva lõpus vastu tulla ei saa, siis jalutavad lapsed ise koju. «Tartu on turvaline linn ja siin on see võimalik, et lapsed ise koolist koju tulevad,» tõdeb Graziane.