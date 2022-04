Räpina valla elanik küsib: miks lõhuti raudtee läheduses asunud maakivikelder?

«30. detsembril läksin kontserdile ja tee peal sain millegi šokeeriva osaliseks,» räägib Elu24-le Marju (nimi muudetud, toimetusele teada). «Lõhuti maakivist keldrit ja kõvad helid käisid. Miks see ära lõhuti? See oleks koht, kus inimesed saaksid hädavajadusel oma varusid hoida ja kuhu saaks varjuda pommitamise eest, kui sõda peaks tulema,» rääkis Marju murelikult Elu24-le. Tema sõnul asus kelder Tartu-Koidula raudteelõigu 55. kilomeetril raudtee vahetus läheduses. «Kuigi viimastel aastatel ei kasutanud ümbruskonna elanikud seda enam kartulite hoiustamiseks, pakkus kelder pelgupaika nahkhiirtele,» avaldas Marju.

Selguse saamiseks pöördusime esmalt Räpina valla poole, kust saime vastuse, et valla territooriumil ei saanud see kelder olla, sest nende haldusalas pole lammutatud ühtegi keldrit. Räpina vallast soovitati selle küsimusega pöörduda Eesti Raudtee poole, kuna on tõenäoline, et kelder kuulus just raudtee-ettevõttele.