Martha Stewarti enda koerad tapsid tema abitu kassi

Martha Stewart armastab loomi ning tal on kodus mitmeid lemmikuid. Üks neist kaotas aga traagiliselt elu, kui Stewarti koerad ta ekslikult maha murdsid, vahendab Page Six .

Juhtumisi rääkis Stewart oma lemmikloomade läbisaamisest 2021. aastal. «Mu kassid tunnevad end vabastatuna, kuna neli koera on puhkusel. Kassid on nüüd üksi majas, lõõgastuvad ja taastuvad,» kirjutas ta möödunud suvel, viidates sellele, et tema kasside ja koerte läbisaamine polnud parim.