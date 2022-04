Hootersi restoran vallandab töötajaid absurdsetel põhjustel?

Tiktokker kasutajanimega Jardinmay jagas oma kontol videot, kus ta tantsib koos enda kolleegidega Hootersi restoranist. Video lõpus aga ütleb ta, et kõik need naised vallandati.

Järgmises videos hakkab ta rääkima põhjustest, miks nad lahti lasti, kuid jätab asja niipalju privaatseks, et ei avalda, kes täpselt neil põhjustel vallandati.

Üks naistest üritati väidetavalt lahti lasta seetõttu, et ta hilines tööle. See ei olevat aga läbi läinud, sest töötaja oli enda eest seisnud ning öelnud, et lasku ülemused siis lahti ka teised naised, kes on pidevalt hilinenud, kuid kellele pole mingil põhjusel hoiatust tehtud. Jardinmay sõnul leiti lõpuks muu põhjus, miks töötaja lahti lasta.

Tuleb välja, et Hootersist lastakse töötajaid lahti juba peale teist hoiatust, aga naistele kehtestatud reeglid piiravad lausa nende vabadusi.

Näiteks lasti üks teine töötaja lahti seetõttu, et ta julges värvida juuksed punaseks. Hootersis peavad töötajad nimelt säilitama esialgse välimuse, mille järgi nad tööle võeti. Seega, ei mingeid värskendusi ilusalongis.

Samuti on ehete kandmisel omad piirangud: kaelakeed kanda ei tohi ning kõrvarõngad valivad välja ülemused. Ka neetide kohta on reeglid. Kolmas töötaja saigi sule sappa seetõttu, et keeldus teist ninaneeti eemaldamast, kuigi ülemused lubasid ninas kanda vaid üht neeti.

Kommentaaridest on näha, et paljude jaoks on uskumatu asjaolu, et selline restoran veel tegutseb. On ka neid, kellele tunduvad restorani reeglid justkui naistevastased.