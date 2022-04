Lauljatar Camila Cabello on väsinud pidevast kriitikast tema välimuse kohta

Äsja 25-aastaseks saanud Camila Cabello avaldas Instagramis postituse, milles ta räägib, kui väsitav on tema jaoks pidev kriitika tema keha kohta.

Eelkõige morjendab teda see, et iga kord, kui ta käib ühes Miami rannaklubis, pildistavad teda salaja paparatsod, kuigi ta pole selleks sugugi valmistunud. Ehkki ta on ise klubis käies end hästi tundnud, siis hiljem internetis pilte ja nende kommentaare nähes on ta üsnagi endast väljas.

Ta jätkas mõtete avaldamist, öeldes, et meie kultuuriruumis ollakse harjunud ühe kindla arusaamaga sellest, milline peaks naise keha olema. Paljude naiste jaoks pole see aga loomulik ning püüdes sellist keha saavutada, ei saa nad jääda iseendaks.

«Photoshop, piirav söömine, liigne treenimine ja pildistamiseks nurkade valimine on asjad, mis muudavad meie keha hetkeseisust ja loomulikust vormist erinevaks. Tuletan endale seda meelde, et mul on õigus hingata, veidike rohkem süüa ning lubada mõnda voldikest kõhule. Kuulan taskuhäälingusaateid intuitiivse toitumise kohta, jälgin naisi, kes lepivad oma tselluliidi, venitusarmide, kõhu, puhituste ja kaalukõikumisega… ja ikkagi nad armastavad ennast,» kirjutas 25-aastane muusik oma Instagrami postituses, mille pealkirjaks pani lihtsalt pisarates näo emotikoni.

«Ma olen vallaline kahekümnendates naine, kes on suure tähelepanu keskmes, ja ma tahan tunda, et näen hea välja. Täna ostsin endale uued bikiinid, terve kuradima armsa komplekti, panin huuleläike peale ja ei söönud enne ookeani äärde minekut midagi liiga rasket, sest teadsin, et sellest saab põhimõtteliselt fotosessioon,» lisas lauljatar.

Cabello selgitas, et kuna ta teadis, et teda pildistatakse, hoidis ta kõhtu nii pingul, et kõhulihased olid pärast valutanud. «Ma ei hinganud ja vaevu naeratasin ning muretsesin kogu aeg, kus on paparatsod. Ma ei saanud end vabaks lasta, lõõgastuda ega teha seda, mida tegelikult tahan looduses teha,» jätkas ta. Enda sõnul püüdis muusik siiski teeselda, nagu kedagi ei oleks ümberringi olnud.

Lauljanna märkas muretult lainetes mängivaid mudilasi ja nende elevust ning ütles, et nii peaks igaüks end looduses tundma.