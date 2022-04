Kloostris enda töid eksponeeriv fotograaf: see ei ole paljas neiu, vaid Tartu Vaim

Fotograaf Alar Madisson ütleb, et Tartu Vaim on naiskarakter, kelle elektriseeriv kohalolu kehtestab end teda ümbritseva ruumi suhtes. «Ta ei tagane, ta ei allu. Tartu Vaim on nagu näitleja, kelle pikk vaikimine hoiab vaatajat oma kindlas haardes ning paneb ootama vaikimisele järgnevat liigutust, et sellega koos tundmatusse minna, alludes, liigutust tahtmatult kaasa korrates ja teadvustamatusest üles kerkival tumedusel end vallutada lastes,» avab Madisson Tartu Vaimu olemust. «Tartu Vaim on siin ja praegu, samas alati ja kõikjal,» ütleb Madisson.