Töötav tudeng telesõust «Ma näen su häält»: saagu, mis saab – 2022. aastal võtan selliseid asju ette!

Kristiin Koppelit on muusika saatnud kogu tema teadliku elu. Eelkõige nimetab ta end lauljaks, kuid ta mängib ka klaverit ja kitarri. Ta on käinud erinevatel lauluvõistlustel ning juba gümnaasiumi ajal töötas ta oma kodulinna Kuressaare kohvikutes.

«Hetkel olen täiskohaga tööl ja jätkan oma ülikooliõpinguid magistrantuuris, mistõttu ei ole muusika ja laulmine olnud esikohal, küll aga on see minu jaoks ülioluline. Siiski võib mind leida lõõritamas mõningatel laulatustel,» räägib Koppel, keda töö ja kool ei ole siiski suutnud lõplikult laulmisest eemal hoida.

Koppel täiendab oma oskusi WAFi laulukoolis ning eelmisel aastal oli ta ühe projekti raames a capella vokaalansamblis Kvintessents. «Üheks minu lemmikuks osaks laulmisega tegelemise juures on aga laulukirjutamine. Arvan, et sahtlisse on neid kogunenud sadakond, välja olen aga lasknud hetkel ühe,» selgitab naine. Muusika on tema jaoks nii isiklik kogemus, et selle avaldamine tekitab väikest hirmu.