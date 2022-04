Saate «Ma näen su häält» itimees on mänginud koos kuulsa Vene näitlejannaga filmis «Lilja 4-ever»

Pavel Ponomarjov on pärit Sillamäelt, kus ta lapsena lõpetas laste muusikakooli bajaani erialal. Juba siis öeldi talle, et tal on ilus hääl, ja ta kutsuti koori laulma. Siis aga tekkis, nagu noortel poistel ikka, hääles väikene muutus ning laulmine jäi mõneks ajaks kõrvale.

Ühel hetkel aga avastas ta, et hääl on tal ikka väga hea, ning algas aeg, kus Ponomarjov kirjutas laule armastusest ja tinistas hoovi peal kitarri. «Käisin ka kohalikus teatristuudios Teine Taevas, kus sain natuke õppida näitlemisoskust. Selle eest tänan režissöör Vladimir Vaikertit,» ütles Ponomarjov.

«Kord sattusin kohalikule laulukonkursile, mille võitsin, ja vaimustuses organiseerijad saatsid mind laulma Saaremaale Solisticale. Sellest algas juba tõsine huvi laulmise vastu ja järgmisel aastal astusin sisse Georg Otsa nimelisse muusikakooli pop-jazz'i laulu erialale. Õppisin Kare Kauksi ja Mare Väljataga käe all,» lisas ta.

Ponomarjov on osalenud ka suurtes muusikalides, nimelt Georg Malviuse lavastustes «Miss Saigon» ja «Hüljatud», mis andsid talle palju julgust selleks, et võtta osa Rootsi filmist «Lilja 4-ever». Filmis mängis peaosa kuulus Vene näitlejanna Oksana Akinšina.

Kõigele lisaks on Ponomarjov osalenud saadetes «Kaks takti ette» ja «Eesti otsib superstaari».

Itimees, kodanikunimega Pavel Ponomarjov. Foto: Rauno Liivand

«2013. aastal kutsuti mind laulma bändi Via Baltika, millega siiamaani oleme teinud 1970-80ndate aastate muusikat nii eesti, vene kui inglise keeles. Esineme enamasti suurtel linnaüritustel, juubelitel, pulmades jne. Nagu ma ka saates mainisin, teeme ka oma muusikat ja loodetavasti proovime ka Eesti Laulul läbi lüüa,» on tal bändikaaslastega suured plaanid.

Juba Otsa koolis õppides sai Ponomarjov aru, et muusika ei ole väga stabiilne raha teenimise viis. Ta on alati tundnud huvi arvutimaailma vastu ning 2006. aastal sai Ponomarjov bakalaureusediplomi Tallinna Tehnikaülikoolist telekommunikatsiooni erialal.

2005. aastast töötas ta Skype'is ja hiljem ka väiksemates IT-firmades. «Hetkel olen DevOpsi insener Topias, mis kasvas üles Sten Tamkivi start-up'ist Teleport,» täpsustas mees.

Ta on juba 19 aastat õnnelikus abielus ja tal on kaks last.

Saatest osavõtmist ta pikalt ei kaalunud. «Laulja jaoks on see kõigepealt suurepärane võimalus suuremale publikule ennast näidata. Ka emotsioon saates osalemisest oli ülihea, välja arvatud see osa, kui sain käekrambi, sest pidin pikalt seisma, mikker käes,» muljetas mees.

«Minu jaoks kõige keerulisem oli lipsync'i osa, kuna olen harjunud laulma laivis ja sellepärast ilmselt ei olnud see eriti muljetavaldav esitus. Loomulikult kahju, et ei saanud Silveriga laulda. Õppisin neid laulusõnu nädal aega, aga samas olen õnnelik, et sain esitada oma lemmiklaulud publikule,» on Ponomarjov võimaluse eest tänulik.