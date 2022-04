Aafrikast kodumaale naasnud Kristel Kruustük pakkis uuesti kohvrid: õnneks suutis abikaasa mind ümber veenda

8. märtsil teatas Eesti noorim naismiljonär Kristel Kruustük ühismeedias, et nende pere neli kuud kestnud reis Lõuna-Aafrikas on lõppenud. Oma Instagrami postituses tunnistas ta, et kõhkles, kas see on üldse õige otsus.

«Kuni eelmise nädala lõpuni ei olnud ma tegelikult kindel, kas see oleks meie pere jaoks õige samm. Ma kartsin Eesti pärast. Ma kartsin Euroopa pärast. Ma kartsin meie turvalisuse pärast,» tõdes ta ja lisas, et on siiski jõudnud otsusele lennata koju tagasi.

2. aprillil jõudis ühismeediasse vahva video Kristelist poegadega, millelt on näha, et perekond on taas kohvrid pakkinud. Seekord on ette võetud reis USAsse.

«Teisipäeval (29. märtsil – toim) käisin Markole (Kristeli abikaasa Marko Kruustük – toim) välja mõtte tühistada meie aprillikuuks planeeritud USA-reis. Mulle tundus, et lastega reisimisel tekib liiga palju ebamugavusi – ajavahe, lapsehoidja, majutus,» avaldas naine.

Ta lisas, et õnneks suutis abikaasa ta ümber veenda. «Lapsed on nii väikesed ainult korra elus ja elu ongi ju seiklusteks mõeldud. Need imelised mälestused, mida siin ja praegu koos luua saame, kaaluvad miljon korda üle mis tahes sekeldused,» märgib Kristel, tundes heameelt, et ümber mõtles.