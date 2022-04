«Apteeker Melchiori» peategelane saatuslikust kohtumisest inspireeriva loomaga: vaatasin talle otsa, tema vaatas minust läbi

Filmi esilinastus on tulemas 15. aprillil ja seda oodatakse suure põnevusega. Nimitegelast mängiv Märten Metsaviir ütleb, et peab hakkama filmi enne esilinastust nö taasmeenutama, sest pärast võtete lõppu soovitas režissöör Elmo Nüganen tal kõik filmiga seonduv unustada. Miks unustada? «Et ei jääks põdema ja et midagi kripeldama ei jääks, sest tuleb edasi minna. Tegemist oli Märteni esimese filmiga ja nii suure ja olulise tööga, millega ta sai väga hästi hakkama,» räägib Nüganen. «Tal ei olegi tegelikult midagi sellist, mis võiks kripeldama jääda, aga ma ei kiitnud teda igal võttepäeval, kuigi oleksin võinud kiita,» avaldab Nüganen.