Vene välisministri sõnul on rahukõnelustes edasi liigutud, kuid siis avas Kremli pressiesindaja suu

Lavrovi teatel valmistab Venemaa ette vastust Ukraina ettepanekutele ja, et rahukõnelused Ukrainaga peavad jätkuma. Kiiev on tema sõnul näidanud üles «oodatust rohkem mõistmist» olukorrast Krimmis ja Donbassis ning Ukraina neutraalsest staatusest, teatab reuters.com.

«Ukraina viib praegu läbi kaitseoperatsiooni Venemaa agressiooni vastu Ukraina territooriumil ja see ei tähenda, et Ukraina vastutaks iga Venemaa territooriumil aset leidnud katastroofi eest. Ma ei kinnita ega lükka neid väiteid ümber,» ütles Motuzjanõk.

Vene julgeolekuteenistuse sõjaeelne info, et ukrainlased võtavad neid kahel käel vastu ja Ukraina kaitsevägi on alla igasugust arvestust, ei ole tõele vastanud. Ukrainlased võitlevad oma kodumaa eest, samas sõda on sundinud umbs nelja miljonit Ukraina naist ja last teistesse riikidesse põgenema.