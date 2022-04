VIDEO ⟩ Ukrainas võideldakse Vene vägede vastu ka Molotovi kokteilidega, kuid kus need algselt välja mõeldi ja neid kasutati?

Norra ringhääling NRK kirjutab, et nii Soome kui Ukraina vallutamise otsus langetati Kremlis kinniste uste taga. Praegu on Ukraina tembeldatud Venemaa jaoks ohtlikuks, kunagi tembeldati Soome Nõukogude Liidule ohtlikuks.

Nagu soomlased omal ajal, on ka ukrainlased Vene vägedele ära teinud ja vasturünnakuid läbi viinud. Nii Soome kui Ukraina kaitsjad ühendasid jõud ründaja tõrjumiseks.

Molotovi kokteili sarnaseid süütepudeleid kasutasid ka etiooplased Itaalia vägede vastu, kui need 1935 Etioopiasse tungisid. Samuti olid süütepudelid kasutusel Hispaania kodusõjas 1936–1939.

Kui Nõukogude Liidu õhujõud pommitasid talvesõja ajal Soome pealinna Helsingit ja teisi linnu süüte- ja kobarpommidega, väitis NSV Liidu välisasjade rahvakomissar Vjatšeslav Molotov, et Punaarmee ei viska pomme, vaid toiduabipakke nälgivatele soomlastele. Soomlased andsid Nõukogude pommidele nimeks Molotovi leivakorvid.

«Seni ei viita miski, et süütepudelid mängivad Ukraina sõjas otsustavat rolli. Kuid Molotovi kokteil on sümbol, mis aitab ukrainlastel end ründajate eest kaitsta ja ründajaid rünnata», on NRK loo lõpus.