Kevadet ei ole ja kevadet ei tule? Kuid tuleb suvi?

Aprilli esimeses pooles on veel lausa talviselt jahe ja aeg-ajalt sajab lund. Päeval on õhutemperatuur 1–7 plusskraadi. Ööd on veel talvised, temperatuur on 0-st kuni –6 kraadini. Päikesepaistelised päevad vahelduvad lume-, lörtsi- ja vihmasajuga päevadega. Kuna maapind hakkab päikese mõjul soojenema, siis sadav lumi maha ei jää, vaid sulab üpris kiiresti. Seega saab lumelabidad üsna mitmeks kuuks ära panna.