Ingmar Kiviloo: muusikust abiturient, kelle sihiks on minna õppima USA mainekasse ülikooli

Ka noore muusiku eestikeelne lugu «Aega on veel» räägib sellest, et meil on aega ellu viia seda, mis peab kindlasti tulema. «Meil on aega, et jõuda sinna, kuhu tahame jõuda. Ükskõik, mis see ka siis ei oleks meie elus. Mitte kunagi ei ole hilja alustada uue asjaga. Igast situatsioonist tuleb rõõmsalt edasi minna, ükskõik milline see olukord ka ei tundu,» lisas ta.

«Mina usun, et kogu motivatsioon ja tahtejõud tuleb meie endi seest. Mitte keegi ei mõjuta seda, mida me teeme või millised saavad olema meie eesmärgid. Me ise püstitame endile eesmärke...ja ka see on meie endi teha, et jääme oma valikutele kindlaks,» sõnas noor muusik.

Kiviloo tunnistas, et on enda tulevikule mõeldes püstitanud mitmeid olulisi eesmärke. Samas, tunneb ta rõõmu ka sellest, kus ta täna on. «See kuhu ma praeguseks olen jõudnud, on alles väga väike osa sellest, kuhu tegelikult minna tahan. See, kus ma täna olen...oli eesmärk aasta tagasi. Ma olen tegelikult nii õnnelik, sest saan teha, mis mulle väga meeldib,» rääkis ta.

«Kui esimest korda hakkasin lugusid kirjutama, läksin selle jaoks spetsiaalselt loodusesse - mõtlesin sel viisil sõnadele ja tuletasin viisijuppe. Esimesed salvestused tegin oma telefoniga. Nüüd olen aru saanud, et inspiratsioon tuleb peale üsna suvalistes kohtades ning hetkedel. Olen saanud häid ideid isegi bussi peal ning trammipeatustes. Viimane lugu sündis aga viiulilaagris, mis toimus Saaremaal. Mul oli seal tundide viisi aega keskenduda vaid muusikale, mängisin klaverit ja viiulit, nii see hea mõte tuligi,» lisas Kiviloo ja mainis, et kõige paremaks ideede genereerimise paigaks peab ta siiski Pirita metsaaluseid ja sealseid kauneid radasid.

Kiviloo rääkis, et plaanib peale gümnaasiumit minna ülikooli õppima. «Olen juba mingitesse kohtadesse kandideerinud, sedapuhku üldse välismaale. Hetkel on silmaulatuses USA. See mõte tekkis juba mitu aastat tagasi. Ühte ülikooli on mind juba vastu võetud ja selleks kooliks on Musicians Institute Hollywood. Seal õpetatakse popmuusikat. Antud koolist on välja kasvanud ka Anderson .Paak, kes tegi ühise albumi koos Bruno Marsiga,» lisas Ingmar Erik Kiviloo raadio Elmar saates «Mitte ainult muusikast».