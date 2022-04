Hunt oma uuest loost «Nostalgia»: see on austusavaldus artistidele nagu Modern Talking, Blacky ja Onu Bella

Andrus Muld, kelle artistinimeks on Hunt, räägib Elu24-le, et talle meeldib muusikalises mõttes minevikus sorkida ning vanade tegijate ees ikka ja jälle mütsi maha võtta. Uus lugu «Nostalgia» on austusavaldus sellistele artistidele nagu Modern Talking, Blacky ning Onu Bella.

«Suure kummarduse teen ka ilmselt pilvepiiril nüüdseks lavasid vallutavatele artistidele Blacky aka Lea Liitmaa ning Onu Bella aka Igor Maasik jpt. Hea muusika ja legendid elavad meie südames põlvest põlve,» räägib Hunt, kes peab lugu vanakooli muusikast.

«Onu Bella inspireeris. Minu arust oli ta Eesti muusikas asendamatu kuju,» ütleb Hunt Elu24-le.

«Scooter, Pink Floyd, Bryan Adams, Dire Straits – nemad on olnud eeskujuks. Ja Blacky oli nooremana üks lemmikuid naisartiste. Modern Talking meeldib ka väga. Üldiselt lähtun sellest, et kes ajalugu ei tunne, elab veits tulevikuta,» räägib Hunt.

Andrus Muld ehk Hunt. Foto: Pressifoto

Loo sõnum

«Sa võid olla seal, kus oled, aga ära unusta, kust sa tulnud oled. Laulame kõik koos ning hoiame üksteist,» ütleb muusik uue loo sõnumi kohta. «Tehke lihtsalt seda, mis teile meeldib,» annab ta nõu.

Loo «Nostalgia» video laaditi YouTube'i üles 31. märtsil. 1. aprilli hommikuks on sellel juba 8976 vaatamist.

Kuidas lood sünnivad?

«Kirjutan tavaliselt olnud ja kogetud asjadest,» sõnab Hunt.

«Loos «Kehakeel» on lugu sellest, kuidas Tais kohtasin vene tüdrukut, aga kumbki ei osanud kummagi keelt. Suhtlesime kehakeeles ning sellest sündis lugu, millel on tänaseks 3 miljonit kuulamist, ning selle loo hoog ei rauge,» räägib artist.

«Kirjutan enamus lood kõik oma kogetust ja nähtust. Olen elus väga palju pidutsenud ja täna laval näen oma laule lauldes inimestes äratundmisrõõmu. Minu arust on see tähtis, kui sa räägid sellest, mida sa tead, sest siis on asjal süda sees,» avaldab muusik Elu24-le.