Ruslan Trochynskyi lapsed: me näeme õudusunenägusid sõjast

«Ma varasemalt pole mitte kunagi näinud õudusunenägusid aga nüüd sõjaga on tekkinud need. Kuidas minu lähedased surevad või mingid sõjastseenid, sest iga päev vaatan neid kaadreid mis tulevad telekast ,» rääkis Trochynskyi tütar Tute.

Kõige «kuulsam»» kaader sarnasest juhtumist on see, kui Vene tank võttis meelega suuna teel liikleva auto poole ja sõitis sellest üle. Õnneks jäi hallipäine vanahärra siiski ellu, vaatamata sellele, et auto oli litsutud laiaks nagu pannkook.

Ruslan rääkis, et kogu perel on seda toimunut väga raske pealt vaadata ja tema jaoks on mõistamtu, et aastaks 2022 pole inimkond ikka õppinud ja sõdib. «On naaberriik, kes tuleb ja lihtsalt tapab sind seepärast, et oled ukrainlane,» lisab ta.