Pettunud klient: airBaltic pakub soodsaid kevadlende, aga odavalt saab reisida alles septembris

«30. märtsil nägin sotsiaalmeedias reklaami airBalticu kampaaniast, mis kutsus soetama soodsaid kevadlende. Kuna mul on aprilli lõpus puhkus, siis otsustasin kohe härjal sarvist haarata ja läksin oma ammu igatsetud sihtkohta ehk Berliini soodsa hinnaga pileteid broneerima. Mida ma aga ei leidnud, olid odavad piletid,» räägib Timo. Ta eeldas, et kui tegemist on kevadlennu pakkumisega, siis on võimalik ka kevadel sellesse sihtkohta soodsa hinnaga lennata.