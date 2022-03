The Wantediga tuuritanud Rozell meenutab lahkunud lavapartnerit: oli valus näha, et Tomil hakkab jõud otsa saama

2020. aastal ajukasvaja diagnoosi saanud Briti lauljale Tom Parkerile ennustati toona eluaega kõige rohkem veel 18 kuud. 33-aastane muusik lahkus meie hulgast tänavu 30. märtsil.

Tom Parker oli poistebändi The Wanted laulja. Bändi üks tuntumaid lugusid on 2011. aastal ilmavalgust näinud «Glad you came». Seda on Youtube'is kuulatud ligi 200 miljonit korda.

Korduvalt Briti muusikaedetabelites tähelendu teinud Eesti muusik Rozell ehk Hans Noormets astus märtsikuus poistebändiga Suurbritannias üheskoos lavale.

«Bände ja artiste, kes nii suurele tuurile tahtsid minna, oli umbes tuhat. Aga kuna The Wantedi enda sõnul olin nende lemmik, siis ka mina nendega tuuritama lähen,» rõõmustas Rozell enne tuuri.

«Alles kaks nädalat tagasi olime kõik laval,» meenutab Rozell nüüd, öeldes Elu24-le, et see kõik on nii ebareaalne.

«See viimane tuur oli väga-väga eriline. Sest The Wanted tuli Tomi pärast tagasi kokku. Ja näha seda energiat... poisid olid mega õnnelikud.»

Rozell tõdes, et juba tuuri alguses tulid kehvad uudised, et Parkeri tervis on ilmselt kehvem, mistõttu ta viibis kauem Hispaanias ravil ja jäi kolmest esimesest sõust eemale.

«Ühest küljest oli see ilus hetk, et poisid olid koos laval, aga teisalt oli kurb näha, et Tomil hakkab jõud otsa saama, ja ta oli ka ratastoolis,» tõdes muusik. «Aga tema tiim ütles, see oli tema suur soov veel kord seda kõike koos poistega teha.»

Rozelli sõnul olid kõik inimesed Briti lauljale toeks. «Nagu öeldakse, ütle, kes on sinu sõbrad, ja mina ütlen sulle, kes oled sina. Kõik inimesed tema ümber olid imelised, toredad, sõbralikud ja südamlikud. Nii et sada protsenti oli see kõik ka Tomis.»

The Wanted 2012 aastal, Tom Parker keskel. Foto: Reuters/ScanPix