Vägivaldsest suhtest vabanenud Merli aitab nüüd teisi naisi, keda sama saatus on tabanud

Merli töötab Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuametis. Seal pingutab ta iga päev selle nimel, et linnaametnikke ja spetsialiste koolitada ning nende teadlikkust lähisuhtevägivallast suurendada.

Vabal ajal on ta kogemusnõustaja nende naiste jaoks üle Eesti, kes kogevad või on kogenud lähisuhtevägivalda. Selleks on ta loonud ka salajase sotsiaalmeediagrupi, kus sarnase saatusega naised saavad jagada oma kogemusi lähisuhtevägivallaga ja küsida nõu.