Ukraina sõjapõgenikega on Eestisse enim kaasa tulnud koeri, loomad isoleeritakse marutaudiohu tõttu

29. märtsi seisuga oli põllumajandus- ja toiduametit (PTA) teavitatud 433 loomast, kes sõjakoldest kaasa võeti. Enim on koeri, keda on registreeritud 244. Sõja eest põgenedes on kaasa võetud 182 kassi ning samuti on PTA-le teatatud muudest lemmikloomadest, näiteks küülikutest.