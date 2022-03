Kuidas kevadel oma ratast hooldada? Nõuandeid jagas rattaproff Jaan Kirsipuu

Jaan Kirsipuu on mitmekordne Eesti meister nii aja- kui ka maanteesõidus. Tema jalgrattasõidu paljude saavutuste hulka kuuluvad muu hulgas mitmed etapivõidud Tour de France'ilt ja Vuelta a Españalt. Kuigi ta professionaalsel tasemel selle alaga enam ei tegele, on rattasõit tema elus endiselt olulisel kohal.

«Muidugi – ma ikka endiselt sõidan! Ilusate ilmadega istun päris tihti ratta selga. Kevadel pole meil teeolud küll kõige ideaalsemad, kuid üldiselt annab hea ilmaga juba sõita – pidades silmas just meie rattateid,» sõnas Kirsipuu raadio Elmar hommikuprogrammis.

Kirsipuu jagas nõuandeid, kuidas hoolitseda ratta eest siis, kui see on seisnud mitu kuud talvekorteris. «Kui ratas on olnud talvel soojas ruumis ja seda on sügisel korralikult hooldatud, ei ole vaja suurt midagi enam teha. Pühi maha kerge tolm, pumpa kummid täis ja mine sõitma,» märkis mees.

«Kui sügisel pole rattale hooldust tehtud, siis tuleks nüüd üle vaadata, kuidas asjad töötavad. Esiteks, ratas tuleks kindlasti ära pesta – vähemasti käiguosad ja kett. Puhasta ja õlita,» sõnas ta.

Kirsipuu märkis, et paljud hooldustegevused sõltuvad sellest, millist sorti rattaga on tegu. «Oleneb, palju on rattal trosse ja liikuvaid osasid. Uuri järgi, kas piduri- ja käigutrossid käivad nii, nagu uuest peast käisid. Kui need käivad tunduvalt raskemalt, on mõistlik pöörduda rattapoodi ja teha seal korralikum hooldus,» rääkis ta.

«Minu soovitus on aga alati see, et rattale võiks teha hoolduse juba sügisel ja panna see puhkama just puhtana. Muidugi, jällegi, väga palju oleneb sellest, millise rattaga tegu on. Kui rattal on kinnise rummuga käigud, liikuvaid osasid väga pole ning pole sõidetud ka kehva ilmaga – siis polegi väga suurt hooldust vaja. Kuid korra aastas võiksid siiski käiguosad ära puhastada – pean silmas eriti just rattaketti. Ja üleüldse, oma ratas tuleb puhtana hoida,» soovitas rattaproff.

Samas on ka neid inimesi, kes kasutavad jalgratast kogu talve. «Sellisel juhul ma soovitan hooldusega natuke oodata, senikaua kuni talveperiood saab lõplikult läbi. Soolatud teedel sõitmine on rattale ju täiesti laastav! Sellisel juhul tasub kevadel isegi rattakett ära vahetada. Sama soovitan ka käigu- ja piduritrosside kohta,» mainis Kirsipuu.

«Kõik rattad on remonditavad. Lõpuks tekib aga küsimus, kui suur on remondikulu. See määrab ära selle, et võibolla peaks vana ratta uue vastu vahetama. Ja teinekord ei peagi ostma uut, võib vabalt sobida ka korralik second-hand-ratas. Mõned inimesed suudavad remonttöid teha ka kodustes tingimustes – trossid lahti võtta, puhastada ja siis vajadusel need vahetada. Ma isegi tean selliseid meistrimehi, kellele meeldibki vaid ise oma ratta kallal nokitseda,» sõnas ta.

Mees jagas ka nõu, kui tihti võiks rattal rehvirõhku kontrollida. «Kõik oleneb sellest, kui palju sa sõidad. Rehv on käega katsutav – selle järgi saad aru, kas seal on rõhku või mitte. Iga päev seda kindlasti tegema ei pea. Mõned rehvid hoiavad rõhku paremini, teised lähevad tühjaks kiiremini. Kuid kord nädalaks võiks kindlasti üle kontrollida,» lisas Jaan Kirsipuu raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».