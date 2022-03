Uus hitt? Cartoon on purki saanud verivärske singli: Jüri ületas taas meie ootuseid

«Teadsime kohe, et «Whateveri» lugu peaks laulma Jüri, kuna ta on üks ainsaid vokaliste Eestis, kes sellise loo puhul maailmatasemel soorituse suudab välja vedada, ja ta ületas taas kord meie ootuseid,» tunnistasid Cartooni liikmed.

Varem on koostööd tehtud nii nublu, gameboy tetrise, Ewert and the Two Dragonsi, pluuto, Daniel Levi kui ka Coleman Trappiga.