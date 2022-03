Soome peaminister Sanna Marin ostis ligi 100-ruutmeetrise korteri ja pidi võtma pangalaenu

Soome peaministri palk on Soome keskmine ja seetõttu pidi Marin võtma korteri ostmiseks pangalaenu. Veebruari lõpu avalike andmete alusel on Marinil varasemast laene. Ta pangalaenu summa on kasvanud aastaga 260 000 euro võrra, olles nüüd 719 000 eurot.