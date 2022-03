The Wantedi laulja Tom Parker suri ajukasvajasse

Tom Parkeri naine Kelsey Hardwick teatas, et täna, 30. märtsil lahkus meie seast Tom. 33-aastane muusik veetis viimased hetked koos perega ning temast jäi maha kaks last: kaheaastane Aurelia ja üheaastane Bodhi.

«Kinnitame kõige raskema südamega, et Tom suri täna rahulikult kogu pere kõrval ja meie südamed on murtud. Tom oli meie maailma keskpunkt ja me ei kujuta elu ette ilma tema nakatava naeratuse ja energilise kohalolekuta. Oleme siiralt tänulikud armastuse ja toetuse eest ning palume, et me kõik ühineksime tagamaks, et Tomi valgus ka edaspidi tema kaunite laste jaoks säraks. Täname kõiki, kes on tema eest hoolitsemisel kogu aeg toeks olnud. Ta võitles lõpuni,» kirjutas Hardwick sotsiaalmeedias.

Parker avaldas 2020. aastal, et tal diagnoositi ajukasvaja, mida ei ole võimalik opereerida, ja arstid ei andnud talle väga suuri lootusi sellest välja tulemiseks.

«Ma olen siiani täiesti šokis, seda on raske seedida,» avaldas Parker intervjuus. Laulja sõnul ei tundunud diagnoos reaalne: «Ma teadsin, et midagi ei olnud päris õige, kuid ei oodanud, et see on midagi sellist. Sa ei arva kunagi, et midagi sellist sinuga juhtub.»

Parkeri abikaasa ütles toona, et viimased kuus nädalat on olnud rasked. «Me aimasime, et midagi on valesti juulis, aga ma ei arvanud eales, et see on midagi sellist.»

Glioblastoomi peetakse üheks kõige agressiivsemaks ajukasvajaks, vahendab ajakiri.ut.ee. Pärast diagnoosi võib inimene elada kolm kuni kaheksateist kuud. Ajukasvajate (sh glioblastoomi) teket seostatakse nii pärilike sündroomide kui ka mobiiltelefoni liigse kasutamisega.