Teadlased on aastaid püüdnud mõista, miks viikingid ühe oma pikaajalise eduka asula Gröönimaal maha jätsid. Mõned eksperdid on väitnud, et põhjuseks võis olla temperatuuri langus, kuid uued uuringud näitasid, et seda ei mõjutanud külm.