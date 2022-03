Seekordses «ESSE» saates käsitletakse rikkust, vaesust ja raha

Värskest NORSTATi uurimusest «ESSE»saatele selgub, et 54 protsenti meie inimestest peab rahateemat liiga isiklikuks, et seda teistega arutada.

Pigem räägivad rahast nooremad inimesed ning need, kes teenivad keskmisest rohkem. Ometi peaks just need, kelle sissetulek väike, rahast rohkem rääkima, sest rahateemade avalik arutelu vähendab nii palgavaesust kui ka palgalõhet. 64 protsenti inimestest, kes teenivad 351-550 eurot kuus, ei soovi rahast rääkida. Samas on nende protsent vaid 44 inimeste hulgas, kes teenivad üle 1500 euro kuus.

«Nii nagu meil ei räägita seksist, nii ei räägita meil ka rahast, kuigi need on elus kaks teemat, mis on ääretult olulised,» arutleb saates kogemuskoolitaja Epp Kärsin, kes lõi endale ärimudeli, mis piisavalt raha sisse toob. Naise arvates on rahas mitte rääkida julgemine puhas tabu.

Investeerimisklubi looja Marko Oolo on kindel: «Mida rohkem sellest räägitakse, seda kiiremini kaob tabu», räägib investeerimisklubi looja Marko Oolo. Ta julgustab kõiki mitte asjatut riski võtma vaid käituma mõistlikult, lisades, et Investeeringud üldiselt kasvavad ajas ja mitte investeerida on riskantsem.

Raha säästmist oma hobiks pidav saatejuht Heelia Sillamaa on kokkuhoiu teemal hasartne. Ta käib poes igal õhtul, toidukaupade allahindluste ajal. «Raha säästmine ja kaalu langetamine on väga sarnased. Sul peab olema iseloomu ja sa ei tohi ahvatlustele järgi anda,» lisas naine.

Tavidi juhatuse liige Jüri Martin usub kulda kui lihtsasse raha säilitamise moodusesse ning eelistab pideva investeerimisega mitte tegeleda.

Kas tõesti kõik inimesed peaksid seadma eesmärgiks rahalise sõltumatuse? Rahanõu annab vabariigi kõige kuulsam tuvi, Rahakratt.

Finantsvabadusest kui kõigi eestlaste ihalusest laulab Kauro Tafitšuk.