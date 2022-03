Foo Fighters tühistas oma tuuri peale trummari ootamatut surma

«Foo Fighters teatab suure kurbusega, et meie venna Taylor Hawkinsi vapustava kaotuse taustal tühistatakse kõik turnee eelseisvad esinemised. Meil on kahju ja ka meie oleme pettunud, et me ei näe üksteist nii, nagu plaanisime. Selle asemel võtkem see aeg leinamiseks, tervenemiseks, lähedaste embamiseks ja hindame kogu koos tehtud muusikat ja mälestusi. Armastusega, Foo Fighters,» seisab bändi Twitteri postituses.