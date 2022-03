Vene sõdurid keeldusid Ukrainas sõdimast ja nad vallandati. See võib olla ebaseaduslik, kuna ametlikult sõda ei ole

Sellest teatas Vene sõltumatu internetiväljaanne meduza.io, mis tegutseb pärast Venemaal keelamist Lätis.

Nimetatud 12 sõdurit olid Venemaa algatatud sõja alguses Krimmis, mille Venemaa 2014 anastas. Ukrainas sõdimisest keeldunud sõduritega lõpetati tööleping 1. märtsil põhjendusega, et nad ei täitnud käsku.

Vallandatud rahvuskaartlasi esindava advokaadi Mihhail Benjaši sõnul oli sõduritega töölepingu lõpetamine seadusevastane.

«Venemaa rahvuskaardis saab töölepinguid muuta poole aasta kaupa ilma sõdurite nõusolekuta, kui tegemist on hädaolukorra, relvakonflikti või riigipöördega. Venemaa ei ole relvakonfliktis, ei ole sõjaseisukorda ega ka sõda. Ukrainas käib erioperatsioon,» selgitas advokaat.

Sõnad «sõda» ja «ründamine» on Venemaal ametlikult keelatud. Kremli teatel toimub Ukrainas sõjaline erioperatsioon, mis on tingitud sellest, et Ukrainat valitsevad võimude sõnul natsid ja narkomaanid, kes muudavad Ukraina Venemaa jaoks ohtlikuks.

Benjaši sõnul ei saa Vene võimud Ukrainas toimuvat sõjaks nimetada, sest Venemaa kriminaalseaduste järgi on ründamissõja ettevalmistamine ja alustamine kohtulikult karistatav ja selle eest saab määrata kuni 20 aasta pikkuse vangistuse.

Ta jätkas, et Venemaa seadustes ei ole terminit «sõjaline erioperatsioon» ja selle tõttu ei saa rahvuskaardi töölepingupunkte selle alusel tõlgendada.

Advokaat lisas, et ta esindab küll 12 Venemaa rahvuskaardi liiget, kuid tegelikult on märgatavalt rohkem neid, kes Ukrainas sõdimast keeldusid. Temaga on võtnud ühendust 200 rahvuskaardi sõdurit.

«Asi on tegelikult väga lihtne, need sõdurid ei taha tappa ega soovi elu kaotada. Nende lepingus ei ole sõnagi sõja ega erioperatsiooni kohta. Nad ei oska kasutada õhutõrjerelvi ega juhtida tanke,» sõnas advokaat.

Venemaa rahvuskaardi sõdurid 30. jaanuaril 2021 Peterburis Paleeväljakul enne opositsiooniliider Aleksei Navalnõi toetajate protesti Foto: AP Photo/Ivan Petrov/Scanpix

Venemaa rahvuskaart loodi 2016. aastal siseriiklikuks korraloomiseks.

«Nende töö on ajada laiali Vene opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi toetajate kogunemisi ja proteste ja nad saavad sellega väga hästi hakkama, kuid sõda on midagi muud,» nentis advokaat.

Navalnõid tuntakse kui Kremli karmi kriitikut. Vene võimud üritasid teda 2020 mürgitada, ta jäi ellu ja oli ravil Saksamaal. Kui ta Venemaale 2021 tagasi läks, võeti ta kinni ja anti kohtu alla. Talle määrati vanglakaristus ja ta on seni trellide taga.

«Tahan, et ka teised rahvuskaartlased teaksid, et inimeste tapmisest keeldumine ei ole kuritegu. See ei ole häbiväärne. Kõik on korras. Kui keegi ütleb ei korraldusele, mis nõuab temalt kellegi tapmist, võib ta täielikult loota meie kaitsele. Mina ja teised advokaadid kaitseme teda,» sõnas Benjaš.

Advokaadi sõnul on Vene võimud teda juba hirmutanud ja hoiatanud, kuna ta kaitseb rahvuskaardi sõdureid, kes keeldusid sõdimast, kuid ta ei karda.

Venemaa algatas Ukraina vallutussõja 24. veebruaril ja see on kestnud üle ühe kuu. Arvatakse, et Venemaa president Vladimir Putin tahab sõja enne 9. maid lõpetada, et siis Moksvas võidupüha paraadil näidata Vene vägede saavutusi.

Venemaa lootis välksõjaga Ukraina vallutada, kuid nad ei ole pealinna Kiievit ega paljusid teisi paiku vallutanud. Nende käes on kitsad alad Ida- ja Lõuna-Ukrainast.