Tallinna loomaaed kutsus Varro Vooglaiu külla: tule tee faktikontroll

Sama foto postitas oma Facebooki seinale ka Varro Vooglaid . «Tallinna loomaaed eemaldas oma logolt esimese tähe, et neid ei kahtlustataks venemeelsuses ja riigireetmises,» seisab postituses. Ilmestuseks lisatud fotol on suvises loomaaias püsti vaid kaks suurt O-tähte.

Kuigi kommentaariumis nentis Vooglaid, et tegu on naljaga, ei jäänud loomaaed vastuseta.

«Tule tee ise oma faktikontroll. Kuni maini on soodushinnad!» vihjati kavalalt.

Elu24 toimetusele saatis loomaaia kommunikatsioonijuht Killu Kuuben foto näitamaks, et kolmapäeva keskpäeval oli skulptuur oma täies hiilguses. «Tekkis küsimus, et miks sellist valeinfot levitada,» tõdes Kuuben, rääkides Vooglaiu postitusest.

Ka Tallinna abilinnapea Vladimir Svet tõestas Facebooki lisatud fotoga, et Z-täht on endiselt alles.

«Ligi kaks nädalat tagasi võimaldasime Ukraina sõjapõgenikele tasuta sissepääsu loomaaeda ja botaanikaaeda. Usun, et see on hea võimalus eelkõige põgenike lastele saada uusi teadmisi ja veeta mõnusalt aega vabas õhus. Muidugi ootame loomaaeda ja botaanikaaeda kõiki tallinlasi ja teisi külastajaid!» nentis Svet.