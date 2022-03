Miks sai oligarh Roman Abramovitšist rahuvahendaja Venemaa ja Ukraina vahel?

Abramovitš ongi olnud Türgis kohal need paar korda, kui kahe sõdiva riigi esindajad üritavad mingile kokkuleppele jõuda. Abramovitšil ja kahel ukrainlasest läbirääkijal tekkisid hiljuti mürgitusnähud, kuid USA teatas hiljem, et selle põhjus ei olnud otsene mürgitamine, vaid keskkonnas oli kahjulikke aineid ja need tekitasid tervisehäireid.