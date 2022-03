ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: 9. mai. Kas politsei jagab kutseid meie oma väikesesse kodusõtta?

Kui «Surematuks polguks» kutsutud ilmselgelt Putini-meelne kamp peaks 9. mail kõigest hoolimata mööda Tallinna linna pronkssõduri juurde marssima, on kokkupõrked sinna sisse kirjutatud. Reageerima peaks kohe ja viivitamatult.

Ainus töövõit

«Surematu polk» on Vene riigi poolt algatatud (või vähemalt tugevalt toetatud organisatsioon), mille ülesanne on hoida elavana «mälestust suurest isamaasõjast». Ükskõik kui kaua sellest ka möödas ei oleks, hoolitseb polk, et mitte kellelgi ei läheks meelest hetk, mil suur Venemaa hukule määratud Euroopa – aga miks mitte ka kogu maailma! – natsismi ja fašismi küüsist päästis.

Mundrid aetakse selga isegi tittedele, kes vaevu kargu alla saavad, kõikidest teistest rääkimata. Sõnum on üks: Venemaad tuleb kohelda eriliselt.

Mundrid aetakse selga isegi tittedele, kes vaevu kargu alla saavad, kõikidest teistest rääkimata. Sõnum on üks: Venemaa teeneid tuleb tunnustada kui erilisi, Venemaad tuleb seetõttu kohelda eriliselt ning tulla talle kõikvõimalikes küsimustes vastu. Sest ilma Venemaata poleks ju teisi riike, ütleb see loogika.

Siinkohal meenub, kuidas Hardo Aasmäe kunagi Tallinnast punapuuslikke eemaldas ja toonase garnisoni ülema Beloviga vestles. Belov ütles: «Lenini ja kõik muu võite ära koristada, aga pronkssõdurit puudutamist ma teile lubada ei saa. Esiteks asub see minu akna all ja teiseks on Nõukogude Liidu ainus töövõit tulemus II maalimasõjas. Rohkem meil neid ei ole. Kui ära läheme, tehke, mis tahate!»

Klounid küll, aga oht on

«Surematu polk» meenutab lisaks ka rahvateatrit või vana venelaste nalja külalollikeste kohta: «цырк уехал, клоуны остались» («Tsirkus sõitis minema, klounid jäid siia»).

Kui aga tõsineda, siis võib öelda: surematu polgu igast liigutusest kerkib alati palju jama ning paksu pahandust. Ma isegi ei kujuta ette, mis juhtuda võib, kui tüübid 9. mail ikkagi marssima hakkavad.

«Surematu polgu» Tallinna marsi korraldaja Sergei Tšaulin ütles teisipäeval Postimehele, et ta ei ole ürituse korraldamise plaanist loobunud ega kavatse seda ka teha. «Olen esitanud taotluse «Surematu polgu» marsi korraldamiseks ja ma ei kavatse seda tagasi võtta, kuni seda pole riigi tasandil keelatud,» ütles Tšaulin.

Kas mäletate seda idiootsust, kui kaitseväel ei soovitatud OMA RIIGI MUNDRIS 9. mail pronkssõduri lähistel tuiata, kuna see võib surematuid Gaštšeisid PROVOTSEERIDA?

Nii et – kui üks organisaator on nõus justkui «järgi andma», tegema tsiviliseeritud nägu ja möönab, et säärases situatsioonis marssi ei korralda, siis teine jätkab oma. Täpselt nagu ütles onu Julius «Karlssoni» raamatus: «Nojah, kui see üks ei ole, siis on see teine!»

Isekärgatav Molotovi kokteil

Sotsiaalmeedias levivad juba mitu nädalat üleskutsed minna 9. mail pronkssõduri juurde Ukraina lippudega, näitamaks, mida me Vene armeest arvame. Ja usutavasti võib nii ka juhtuda. Kas see on aga kõige nutikam idee, pole sugugi kindel. Pigem on siia programmeeritud sisse meie oma väikene kodusõda.

Eesti on selle ilmselgelt vastaliste kambaga käitunud nagu väikese tüdrukuga, kes hoiab käes suhkruvatti: hoolitsevalt ja armastavalt. Kas mäletate seda idiootsust, kui kaitseväel ei soovitatud OMA RIIGI MUNDRIS 9. mail pronkssõduri lähistel tuiata, kuna see võib surematuid Gaštšeisid PROVOTSEERIDA. Midagi nii alandavalt lolli ei kujutanud ausalt öeldes ettegi, aga palun väga – teoks see sai.

Ma ei suuda mitte kuidagi mõista, miks politsei pole 9. mai kakerdamist julgeolekuriskile viidates juba ära keelanud. Osalejatel oleks aega morni mõttega harjuda, jõukas isegi veel selgitustööd teha. Ning tuua tänavaile tõhusad jõud, et inimesi Aljoša juurde sel päeval tolgendama mitte lasta. Viisakalt.

See ei ole mitte kuidagi julgustav, et venemeelsete marssijate peakesse isegi ideepoeg lasta, mille kohaselt nad 9. mail oma nõukogude praasnikut korraldada saavad.

Ma väga loodan, et politsei ei jaga kutseid kodusõtta, vaid on asjad ikka läbi mõelnud ning ühel või teisel moel kokkupõrget takistab.