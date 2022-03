Jääb ära või mitte? Meedia kirjutab, et Kirkorov ei tule, korraldaja räägib aga muud

Kroonika kirjutas esmaspäeval, et kontserdi korraldaja sõnul jääb Filipp Kirkorovi esinemine Tondiraba jäähallis ära. Korraldaja ütleb Elu24-le, et nii see pole ning kogu juriidiline protsess võtab palju aega. «See on väga kallis kontsert ja seda teeb Eesti firma. See on meie firma töö.»