Eesti esirokkar Jaagup Kreem oma sünnipäeval: püstitasin just uue rekordi!

Raadio Elmar hommikuprogrammis rääkis Jaagup Kreem, kui vanalt ta end täna hommikul tundis, ilma passi vaatamata. «Peab siis nüüd täna hommikul kohe kurbadest asjadest rääkima?! Lappasin just oma telefoni ja pilte vaadates võrdleksin oma elu ringrajal sõiduga - iga ringiga saab rada tuttavamaks. Kiirus aina kasvab ja olen püstitanud taas uue rekordi. Ma ei ole mitte kunagi nii vana olnud,» naeris ta.

«Uuel aastakäigul hakkan nüüd kohe otsast kontserte andma! Pole saanud seda tööd juba ammu teha. Ootan seda perioodi huviga, sest meie esimene vaba nädalavahetus on alles septembris ja siis plaanin minna Itaaliat avastama. Üks on kindel, motomatk ära ei jää. See on üks oluline osa minu elust,» sõnas muusik.

Palju näinud ja kogenud rokkar kinnitas, et vaatamata oma ägedatele noorusaastatele, ei soovi ta ühtegi aastat enam korrata. «Ma ei ole tagasi vaataja mees, olen pigem tulevikuinimene. Muidugi, on olnud suurepäraseid aastaid! Kui aga peaksin midagi välja jätma, siis toon esile kaks viimast aastat. Kogu selle õudusega, mis maailmas toimub, nii palju jama on: kütus kallineb, koroonaga seotud probleemid, sõda ja globaalne soojenemine,» rääkis Kreem.

«Nende õuduste peale tuleb ka mõelda, miskit pole teha. Taara tuleb viia tagasi poodi ja asjad tuleb uuesti ringlusesse lasta. Ei saa nii, et toodame palju ja viskame kõik selle kuhugi minema. Peame olema oma koduplaneedi vastu sõbralikud,» lisas ta.

Mees rääkis ka oma unistustest ja plaanidest, mida tahab lähiajal ellu viia. «Üleüldiselt võttes, nii palju on tehtud. Loomulikult, võiks rohkem reisida, avastada, lugeda ja vaadata häid filme. Tempo on läinud päris pööraseks - muudkui teed ja teed, kuid liiga palju miskipärast ei jõua. Mul on lapsepõlvest üks unistus, tahaks käia kosmoses! Kuid mulle tundub, et lähiajal sinna veel ei saa,» tõdes ta.

«Täna tulevad külla vaid lähedased sõbrad, kuid kokku tuleb ikka ligikaudu nelikümmend inimest. Olen valmis just poodi minema, et osta vajalikke produkte kokkamiseks,» sõnas Kreem.

22. aprillil tähistab Saku Suurhallis enneolematu rock show`ga oma 35. sünnipäeva ka ansambel Terminaator. Õhtu jooksul toimub loomerännak läbi aastakümnete, kus esitusele tulevad nii bändi erilisemad lood, kui ka suurimatest suurimad hitid. «Oleme seda ettevõtmist koroona tõttu nii mitu korda edasi lükanud. Õnneks see andis aega, et veelgi rohkem vinti peale keerata. Ja nüüd see kontsert toimub! Produktsioonitiim on lausa rahvusvaheline,» rääkis Jaagup Kreem raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».