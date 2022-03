Saksamaa hoiatus: leib võib varsti maksta kümme eurot ja osa taimeõlisid on kättesaamatu luksus

Saksamaa majandusasjatundjate sõnul mõjutab Venemaa anastussõda Ukrainas kogu maailma, ka toidu tootmist ja toidutooraine hindasid, mis on sõja tõttu kerkinud. See on toonud kaasa kõikide tähtsamate toiduainete hinnatõusu, mis on juba poodides näha.