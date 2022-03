Septembris Tallinnas esinev Vene lauljatar lisati Läti välisministeeriumi musta nimekirja

Möödunud nädalal kuulutas Läti välisministeerium persona non grata'ks ehk vastuvõetamatuks või ebasoovitav isikuks posu Venemaa avaliku elu tegelasi: mitmeid kultuuriinimesi, poliitikuid ja ka sportlasi.

Läti välisministeeriumi sõnul tehti otsus ligi 30 inimese osas seetõttu, et nood meelelahutusmaastiku esindajad on väljendanud aktiivselt oma Kremlimeelsust ja on toetanud Venemaa agressiooni Ukrainas. Viisakeelu sai teiste seas näiteks kuulus näitleja Mihhail Bojarski.