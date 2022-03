Apollo Kino alustab suurejoonelist ja enneolematut koostööd raadioga MyHits

«Apollo Kinona püüame järjest rohkem leida eristuvaid meelelahutusvõimalusi ja salaseanss on just see, kus oodatava elamuse teadmatus lisab ootusärevust ja põnevust,» on Apollo kinoketi Baltikumi turunduse ja müügijuht Leitti Mändmets veendunud inimeste mitmekülgse meelelahutuse nautimise vajaduses.