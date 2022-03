Prügiäri varjukülg: keskkonnast hoolivate inimeste prügi võib sattuda hoopiski metsa alla

Lasnamäel elavad 25-aastane Andrei ja tema ema Tamara veedavad suurema osa oma vabast ajast Maardus asuvas suvilas. Möödunud aasta sügisel hakkas pere otsima aga teenusepakkujat, kes viiks ära maakodu õuel asuva ehitusprügi, mida oli ligi kolm tonni. «Tekkis vajadus ära viia palju ehtusprahti, kaua otsisime firmat kes prügi ära viiks. Et hind poleks kõrge ja samas oleks kõik korralikult ja seaduslikult tehtud,» ütleb Andrei. Ta ütleb, et tegu oli kasvuhoone ja puukuuri lammutamise tagajärjega ning oli oluline, et need ohtlikud jäätmed õigesti ja loodust reostamata likvideeritaks. Oma loo kahtlase prügikuningaga rääkisid nad esmaspäevases «Kuuuurija» saates.

Õpetajaametit pidav ema Tamara ütleb, et 372 eurot, mis prügiveo eest maksti, on tema jaoks suur raha. Erinevaid firmasid läbi kamminud Andrei leidiski ühe sobiva teenusepakkuja. «Kirjas oli, et firmal on olemas jäätmete käitlemise luba. Ema helistas ja täpsustas selle olemasolu ja öeldi, et on olemas.» Okidokis leitud kuulutusel oli number, ent mitte firma nime. Teisel pool toru võttis tellimuse vastu keegi Mihhail. Ema ja poeg ei teadnud, et tegu oli kurikuulsa Mihhail Vommiga, kes oma jäätmekäitlusega korduvalt meedia huviorbiiti sattunud.