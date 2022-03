Mila Kunis pidas Oscarite galal Ukraina toetuseks emotsionaalse kõne

Oscarite jagamisel vaikis kogu saal hetkeks Ukraina toetuseks. 94. korda toimunud iga-aastasel auhinnatseremoonial ilmusid samal ajal ekraanile slaidid, mis ütlesid järgmist: «Soovime vaikusehetkega näidata oma toetust Ukraina rahvale, kes seisab silmitsi sissetungi ja konfliktidega. Kuigi film on meie jaoks sellistel aegadel oluline viis oma inimlikkuse väljendamiseks, on tegelikkus see, et miljonid pered vajavad Ukrainas toitu, arstiabi, puhast vett ja hädaabiteenuseid.»