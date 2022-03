Vene president Putin tahab minna tagasi keisriaega ning ühendada Suure ja Maria teatri juhtimise

Photo by Yuri KADOBNOV / AFP/Scanpix

Venemaa tuntud baleriin Olga Smirnova lahkus Moskva Suurest teatrist, teatades, et ta on Ukraina sõja vastu. Smirnova tantsib nüüd Hollandi rahvusballeti koosseisus. Veel paljud Venemaa teatrites töötanud staarid on lahkunud.