Kas Will Smith võib värskelt võidetud Oscarist kõmulise kõrvakiilu pärast ilma jääda?

94. Oscarite jagamisele koos abikaasa Jada Pinkett Smithiga saabunud Will Smithi jaoks kujunes pühapäevane auhinnagala vägagi emotsionaalseks. Chris Rocki nali Smithi abikaasa kulul ajas näitleja nii endast välja, et Smith andis koomikule otse-eetris kõrvakiilu. Mõnikümmend minutit hiljem astus ta lavale, et vastu võtta oma esimene Oscar parima meespeaosa rolli eest filmis «King Richard». Smith on olnud Oscarile nomineeritud neljal korral.