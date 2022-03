TEHTUD ⟩ Kirkorovi kontserdi keelamiseks vajalikud allkirjad saadi kokku vaid loetud päevadega

«Ei ole võimalik, et samal ajal, kui ühe käega toetatakse sõjapõgenikke, lubatakse siia esinema Kirkorov. See oleks Ukraina moraalne reetmine ning seda ei tohi juhtuda lasta,» rääkis möödunud nädalal Elu24-le Anne-May Nagel , kes lõi rahvaalgatuse Filipp Kirkorovi kontserdi keelamiseks.

«Oleme kontserdi korraldajaga pidamas läbirääkimisi ja samal ajal konsulteerime ka juristidega, kas meil on õiguslikku alust Tondiraba jäähalli rendist äraütlemiseks. Praegu on juristide arvamus selline, et lepingust taganemine võib linnale kaasa tuua korraldaja kulude kompenseerimise ja need kulud on väga suured,» selgitas Belobrovtsev.