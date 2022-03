Olukord pommivarjenditega on Eestis hapu: see pole olnud prioriteet

«Selliseks konvensiaalseks sõjaks me elanikkonnakaitse seisukohalt, ega ei olnud seda hästi läbi mõelnud,» tunnistas saates «Kuuuurija» päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi .

Viimane ei salga, et olukord pommivarjendite ja tsiviilkaitseplaanidega on Eestis kehv. «Siin on tööd küll Eesti riigil.»