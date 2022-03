Ukraina presidendist Volodõmõr Zelenskõist on saanud justkui kaubamärk, mis tähistab kvaliteeti

Poliitika- ja sõjaekspertide hinnangul on Ukraina vaimselt Venemaast üle ja Ukraina presidendist on saanud nagu kvaliteetsele kaubale viitav kaubamärk, mida teavad kõik maailmas.

Zelenskõi fenomeni selgitas Soome Jyväskylä ülikooli õppejõud Martti Kari, kes oli varem Soome kaitsejõudude peastaabi luureülema asetäitja. Ta on käinud kolmel korral tööasjus Ukrainas, teatab is.fi.

Kari on olnud Ukrainas Soome sõjaväe esindajana, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) delegatsiooni liikmena ja Ukraina luureteenistuse strateegilise nõunikuna.

«Ukrainlastel on käed-jalad sõja tõttu tööd täis. Nad on loomingulised ja nooruslikud ning oskavad väga hästi strateegiat ja taktikat käigu pealt muuta,» selgitas soomlane.

Kari sõnul on president Zelenskõi kõnevideod väga hästi läbi mõeldud. Ukraina president näitab sotsiaalmeedias avaldatud videote abil, et ta on Kiievis ja saab seal tänaval liikuda. Ta videotel on alati midagi tuntut, mis tõendab, et tegemist on Kiieviga.

Ukraina presidendi jäämine Kiievisse on tähtis sõnum ta rahvale ja sõduritele.

«Sõja alguses pakkusid USA võimud Zelenskõile, et nad saavad ta viia kuhugi turvalisse kohta kas USA-s või Lääne-Euroopas. Ukraina president ütles ameeriklastele, et ta ei vaja lendu Ukrainast välja, vaid relvi, mille abil Ukraina sõdurid saaksid agressori vastu võidelda. Ta on loomult võitleja, mitte allaandja, ning tal on truud abilised,» selgitas Kari.

Ta jätkas, et Zelenskõi välimus meenutab sõdurite oma, ja ta näitab, et on nendega solidaarne.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi pöördumas 25. märtsil 2022 oma rahva poole Foto: Credit Image: © Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Planet Pix via ZUMA Press Wire/Scanpix

«Eesliinil olevatel Ukraina sõduritel ei ole aega habet ajada. Kui Zelenskõil oleks habe aetud ja seljas ülikond, ei oleks ta sõjaolukorras mõjuv. Ta on mõjuv, sest kannab sõjaväeriietust, millel on Ukraina armee sümboolika,» nentis soomlane.

Kari lisas, et kui Zelenskõid võrrelda Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, siis ta jätab sõbraliku, kindla ja oma rahvaga ühte hoidva mulje, samas Putin mõjub külma, julma ja kaugena.

Soomlase arvates on ukrainlased õnnestunud juhtimisega nii madalamal kui kõrgemal tasandil ning kõik tegutsevad ühise eesmärgi nimel, milleks on oma riigi kaitsmine ja säilitamine.

«Koomik Zelenkõist on saanud põhimõtteliselt Ukraina kaubamärk. Ta esindab kõike seda, mis on ukrainalik. Ta võib olla see või teine, kuid ta on kindlasti kõikide ukrainlaste suur ühendaja. Ka välisriikide silmis on ta härra Ukraina,» selgitas soomlane.

Kari sõnul on Zelenskõil väga head tekstide kirjutajad, kellega ta tegi arvatavalt juba näitleja ja koomikuna koostööd.

Lääne meedia on varem kirjutanud, et ukrainlaste suureks plussiks on ka nende õige info sõja kohta. Venelased seevastu on teatanud, et mitte mingit sõda ei toimu, vaid Ukrainas käib erioperatsioon, millega päästakse venekeelseid elanikke ja denatsifitseeritakse Ukrainat.