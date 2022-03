Aastaid soolas kõrvakiil? Chris Rock on varemgi Will Smithi abikaasat avalikult töganud

(Vasakult paremale) näitleja Will Smith, abikaasa Jada Pinkett Smith ja koomik Chris Rock.

Pole kahtlustki, et 94. Oscarite gala kõige meeldejäävamad ei olnud mitte ajaloolised võidud, vaid emotsionaalne hetk, kui Will Smith andis koomik Chris Rockile tema «nalja» pärast kõrvakiilu. See pole aga esimene kord, mil Rock Smithi abikaasa kulul nalja teeb.